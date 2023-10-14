Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kutluhallar köyünde Mehmet Sarı (51) yönetimindeki 43 FH 732 plakalı traktör Kutluhallar ve Kutlubeyler köyleri arasındaki Yaren Üstü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Sarı devrilen traktörün altında kaldı. Sürücü Sarı, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sarı’nın cenazesi sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.