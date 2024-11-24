Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Öğretmenler Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenler plaket ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen “Öğretmenler Günü” programında 14 Kasım “Öğretmenler Günü” münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen fotoğraf, anı yazma, masa tenisi ve satranç yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere Şaphane Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili İsmail Karakoç, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Gençlik Spor Müdürü Yılmaz Uçar ve Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından plaket ve başarı belgesi verildi.