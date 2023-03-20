Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü ile ilgili düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren ödüllendirildi.