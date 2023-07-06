Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan program istişare edilerek planlanması gerçekleştirildi.