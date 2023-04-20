Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde arife günü gruplar halinde bir araya gelen çocuklar, “Holo” diye bağırıp sokaklarda şeker, çikolata, kek ve para toplayarak yıllardan beri süregelen geleneği devam ettiriyorlar.

Mahallelerde bayramların ve bereketin temsili olarak “Holo” geleneğini sürdüren çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, çocuklara çikolata dağıtıp, birlikte fotoğraf çektirdi.

İlçe mezarlığı ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çalışkan,” Gönlü ve kalbi güzel vatandaşlarımızın gözlerindeki sevgiyi hissetmek, onların gönüllerine misafir olmak bizlere büyük güç ve onur veriyor” dedi.