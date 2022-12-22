Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ceviz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerin arazilerinde bulunan fidanların ve dikim aralıklarının kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ceviz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerin arazilerinde bulunan fidanların ve dikim aralıklarının kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz Tokat köyünde Sertifikalı Fidan ve Fide Desteği çerçevesinde ceviz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçimizin arazisinde fidanların ve dikim aralıklarının kontrolünü gerçekleştirilmiştir” denildi.