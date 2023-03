Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Gediz müftüsü Sebahattin Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı, "Çanakkale ruhunu canlı tutmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hisarcık ilçe Müftülüğünün düzenlediği program Seydi Resul İmam Hatip konferans salonunda yapıldı. Konferansa Kaymakam İsmail Tosun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında Çarşı Cami imam hatibi Üzeyir Çalışkan Kur’an-ı Kerim okudu, Çarşı Cami müezzini Özcan Matyar ilahi sundu. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yaptığı açış konuşmasında, Çanakkale ruhunu canlı tutmanın önemi üzerinde durdu. "Çanakkale ruhunu canlı tutmak" konulu konferansın konuşmacısı Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, ecdadımızın Çanakkale ruhunu nasıl gerçekleştirdiğini ve günümüzde de gençlerimizin bunu nasıl koruyacağını, nasıl devam ettirilebileceği üzerinde durdu. Programın sonunda Emet Müftüsü İsmail Çınar, okunan hatmi şeriflerin duasını yaptı.

Programa katılan herkese teşekkür eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Bu tür programları devam ettirerek şehitlerimizi ve gazilerimizi her an anmayı, onların şuuruyla yaşamayı Rabbim Aziz milletimize her daim nasip eylesin” dedi.