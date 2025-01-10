Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hisarcık Kaymakamlığı himayesinde, Türk Kızılay Kütahya Şubesi, Hisarcık Belediyesi, Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Hem kan stokunun normal seviyede tutulması, hem de farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi kan bağışında bulundu.