Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneğinin girişimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kütahya Şubesi işbirliğiyle Şehit Ahmet Yavuz Halk Eğitim Merkezi tarafından Avcı Eğitimi Kursu açıldı.

Şehit Ahmet Yavuz Halk Eğitim Merkezinde 5 uzman tarafından verilen Avcı Eğitimi Kursunda avcı adaylarına, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta etik ve ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi, çevrenin korunması konularında bilgi veriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 27 kursiyere verilen kursun toplam 32 saat süreceğini söyledi. Müdür Kaya, açılan kurs sayesinde avcılığa meraklı olan vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini, bu yöntemle çevre ve av hayvanlarının daha iyi korunacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfının ortak projesi olan yetim kardeş projesine katkıda bulunan Avcı Eğitimi Kursuna gelen kursiyerlere ve Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneğine teşekkür eden Kaya, yapılan bağış sayesinde 4 ay boyunca bir yetime sponsor olunacağını söyledi.