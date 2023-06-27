Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar ilçe mezarlığına akın etti.

Kurban Bayramı arifesinde ilçe mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı. İlçeye dışarıdan gelen misafirlerinde katıldığı mezar ziyareti esnasında mezarlık çevresi özel araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti.

Ellerindeki su bidonlarıyla kabir üzerindeki çiçekleri sulayıp, yabani otları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini, yakınlarına Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyarak dua ettiklerini söylediler.