Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda aile okulu veli eğitimi seminerlerinin devam ettiği bildirildi.

Atatürk İlkokulu 4/B sınıf öğretmeni Mehmet Kaya, tarafından öğrenci velilerine yönelik verilen Aile Okulu veli eğitimi seminerlerinin Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Ağı (HEMBA) platformundan faydalanarak oluşturulan programa göre devam edeceği ve ilk olarak Aile İçi İletişim konusunun işlendiği belirtildi.

Sınıf Öğretmeni Mehmet Kaya, ilerleyen haftalarda her eğitimin başında Velivizyon aile dizilerinden birer bölüm de seyredip üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere velilerle anlaştığını söyleyerek, eğitimin sınıf bazlı olmasından dolayı karşılıklı fikir alışverişi sağladığı, birebir konuların görüşülmesinin eğitimi çok verimli hale getirdiğini ifade etti.