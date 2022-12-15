Vakfı Hisarcık Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 52 öğrenciye kışlık mont hediye edildi.

Vakfı Hisarcık Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 52 öğrenciye kışlık mont hediye edildi.

Hisarcık Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz’ın organizasyonda hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 52 adet kışlık mont Hisarcık Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi.

Gerçekleştirdikleri kışlık mont dağıtımından dolayı Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz’a, hayırseverlere ve montların dağıtımında yardımcı olan görevlilere teşekkür eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Dinimiz yardımlaşmayı ve hediyeleşmeyi emreder. Aziz milletimize de bu haslet çok güzel yakışıyor. Rabbim bu güzellikleri devam ettirmeyi nasip eylesin” dedi.