Hisarcık İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında okuyan 39 öğrenci için yılsonu bitirme programı gerçekleştirildi.

Kapalı Pazar yerinde yapılan 4-6 yaş Kur’an kursları yılsonu bitirme programında öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i yüzünden, ilahileri ve duaları ise ezbere okudular. Programa Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkan Vekili Adil Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Müftüsü Sebahattin Ceyhun ile kurum amirleri katıldı.

Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine din hizmeti vermek Anayasanın bizlere vermiş olduğu görevlerden birisidir. Bunun için 4 yaşından başlayarak 70 yaşına kadar toplumun tüm kesimlerine din hizmeti sunmaktayız. Gençlerimiz bizim için çok önemli olduğu için 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı, Diyanet Gençlik Merkezlerimizi çoğaltıyoruz. Tüm gençlerimizin maneviyatlarının güçlü olması, vatanımıza, milletimize sahip çıkıp fedakar gençler olması için elimizden gelen tüm gayreti seferber ediyoruz” dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılara lokma ikramı yapıldı.