30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde törenle kutlandı.

Kaymakam Muhammed Raşit Aktay, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüksel Demir, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve gaziler ile birlikte, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, Mahalle ve Köy Muhtarları sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla saat 10.00’da Hükümet Konağı önünde gerçekleşti.

Tören Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüksel Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakamlık makamında Kaymakam Muhammed Raşit Aktay ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan mülki erkan ile vatandaşların kutlamalarını kabul etti.