Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.

Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle vatandaşlara badem, kestane ve ceviz cinsi 3 bin 500 adet fidan dağıttıklarını söyledi.

Sayan, “Ülkemizin temel kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması, fidanların çoğalması, çevremizin ağaçlandırılması hem ilçemizin, hem ülkemizin, hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir” dedi.