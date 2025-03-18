18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıldönümü etkinlikleri Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmanın ardından "Çanakkale Deniz Zaferi" isimli sinevizyon gösterisi sunuldu," Vatan Destanı" isimli şiir okundu, "Bir avuç Vatan toprağı" haritası oluşturuldu. Öğrenciler tarafından " Kınalı Ali " isimli mektup okundu. " Vatan Size Minnettar" adlı gölge oyunu gösterisi sunuldu. Daha sonra Çanakkale Türküleri seslendirildi.

Programın sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Bir Kahramanlık Destanı Çanakkale" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alparen Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık tarafından verildi.

Etkinlikler çerçevesinde Merkez Çarşı Camiinde tüm şehitler için mevlit okutuldu, protokol üyeleri tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.