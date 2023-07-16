Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Akşam saatlerindeki program Cumhuriyet Meydanında Kur’an tilaveti, ilahilerin okunmasıyla başladı. Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanına çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklara, pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikram edildi.

Daha sonra Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Uzunçarşı Caddesinde Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şehit ve gazilerin 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdıklarını söyledi.

Başkan Çalışkan,” Milletimiz, tıpkı Çanakkale savaşında, kurtuluş savaşında olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, Türk Milletinin iradesini, vatanını, devletini çiğnetmeyeceğini, tüm dünyaya göstermiştir. Bugün, milletin devletiyle bir olup, bütün olup, şerefli diriliş destanını yazdığı günün yıldönümüdür. Bugün bizim onur günümüzdür. Bugün devlet ve vatan nasıl savunulurmuş tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür. 15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak, darbecilere darbe yapan, büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz” dedi.

“FETÖ’cü hainler acımasız birer katil”

Çalışkan,” 40 yıldır ülkenin en önemli kurumlarına sızmış FETÖ’cü hainler acımasız birer katil, Haşhaşi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Büyük Millet Meclisine ve vatandaşlarımıza hain saldırıda bulundular ve halen saldırılarına farklı yollarla devam etmekteler. Bu tür dramları ve acıları bir daha yaşamamak için her zaman uyanık ve tedbirli olmalıyız. Bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Bizler bu ruhu kaybetmediğimiz sürece ve bizden sonraki neslimize de en güzel şekilde aktardığımız takdirde; hiçbir hain, emeline ulaşamayacak ve bu cennet vatanda ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Direnişi, sadece siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da çok güçlü olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz şanlı direnişimizin yıl dönümünde; darbe ve iç işgal girişimini savuşturan ve bastıran bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ a saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; bizlere, bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Programda söz alan Kaymakam İsmail Tosun,” 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin kahraman evlatları Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıkmıştır. 15 Temmuz bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin milli birlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olmuştur. Atalarımızdan miras kalan bir anlayış içerisinde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmeli, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket etmeliyiz. Bizler bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için, hem ilmiyle hem gönlüyle geleceğe yürüyen nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.

Programda Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımının gösterisi ilgiyle izlendi.