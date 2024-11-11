Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle 120 karaçam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Bu yılki teması “İnsanlığa Nefes" olarak belirlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kepez mevkiinde bir araya gelen Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ile protokol üyeleri ve öğrenciler 120 karaçam fidanını toprakla buluşturdular. Etkinlikte öğrencilere karaçam tohumu ve saksı dağıtıldı.