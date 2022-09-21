Aliağa Ticaret Odasında (ALTO) ’Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili müjde verdi. 29 Ekim’de TOGG’un fabrikasının açılışını yapacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Allah nasip ederse mart ayında Aliağa sokaklarında gezerken TOGG’u göreceksiniz” dedi.

Aliağa Ticaret Odasında (ALTO) ’Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili müjde verdi. 29 Ekim’de TOGG’un fabrikasının açılışını yapacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Allah nasip ederse mart ayında Aliağa sokaklarında gezerken TOGG’u göreceksiniz” dedi.

ALTO M. Ender Özer Seminer Salonu’nda gerçekleşen ve ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ve Meclis Başkanı Adnan Saka ev sahipliği yaptığı Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri ile İstişare Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz sizler adına bir görev üstlendik. Türk markası otomobil, insanımızın 120 yıllık bir hayaliydi. 60 sene önce Devrim otomobiliyle bu rüya yarıda kalmıştı. Fakat 60 sene sonra bu görevi sizlere güvenerek üstlendik. Türkiye’den 4 girişimci kardeşimizle beraber, inşallah 29 Ekim’de yüzde 100 yerli olan, tüm dünya ile yarış edebilecek Türkiye’nin ilk otomobilinin fabrikasının açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nasip ederse martta Aliağa sokaklarında gezerken TOGG’u göreceksiniz" diye konuştu.

"Müthiş görev yaptılar"

Aliağa’nın ülke ekonomisine büyük katkıları olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Aliağa hem önemli bir sanayi kenti hem önemli bir liman kenti. Göç alan bir yer. Sürekli bir gelişim olduğu için göç alıyor. Pandemi döneminde hem Aliağa Ticaret Odası hem 365 oda ve borsa müthiş görev yaptılar, Allah hepsinden razı olsun. Gece gündüz demeden sizlerin sıkıntılarını bizlere ilettiler. Pandemi döneminde bize yaklaşık 220 tane talep geldi. 220 talebin yüzde 97’sinin ya tamamı ya bir kısmı çözüldü. Bunda da başarı oda ve borsa başkanlarımızındır” sözlerine yer verdi.

Aliağa OSB Meslek Lisesi tam bir mesleki eğitim kompleksi

Aynı gün açılışı gerçekleştirilen Aliağa OSB Meslek Lisesi’nin 24 dersliği, öğrenci yurdu ve spor salonuyla, bugüne kadar en büyük okul yatırımlarından biri ve tam bir mesleki eğitim kompleksi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Gençlerimiz burada nitelikli eğitim alacaktır. Böylelikle de iş dünyamız da ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına kavuşacaktır” ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini de dinleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, kendilerinin görevlerinin üyelerinin sesini duyurmak olduğunu vurguladı.

Ertürk’ten Hisarcıklıoğlu’na sorunların çözümü için teşekkür

Toplantının açış konuşmasını yapan Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na üyelerin ve bölgenin sorunlarının çözümünde ilgisinden ve sorunların çözümündeki büyük katkısından dolayı teşekkür etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Aliağa’ya kazandırdığı meslek lisesinin hem öğrencilere hem de bölge sanayisine yapacağı katkının yadsınamaz derecede yüksek olacağını ifade eden Ertürk, "Eğitim-öğretim hayatına başlayan okulun hepimizin önceliği olan mesleki eğitimdeki eksikliğimizi gidereceğine ve başarılarıyla diğer okullarımıza da örnek olacağına inancımız tam” dedi. Başkan Ertürk’ün ardından konuşan Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ise mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek Aliağa OSB’ye açılacak meslek lisesinin bölgedeki nitelikli ara personel ihtiyacını karşılama noktasında önemli desteği olacağını söyledi.

Toplantının sonunda ALTO Başkanı Ömer Ertürk, günün anısına Rifat Hisarcıklıoğlu’na Helvacı Kilimi hediye etti. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Özgener, Hakan Ülken, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Trabzon TSO Meclis Başkanı Şadan Eren, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, ALTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri katıldı. Toplantıda Aliağa’nın ülke ekonomisine sağladığı katkılar, bölgenin ekonomik ve ticari sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.