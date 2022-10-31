Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hakan Er ve meclis üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, yeni dönem hedeflerini iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hakan Er ve meclis üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, yeni dönem hedeflerini iletti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Sadıkoğlu’na ve meclis üyelerine yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini sundu. Ankara’da bulunan TOBB Binasında gerçekleşen ziyareti değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak 2 Ekim Pazar günü önemli bir seçim gerçekleştirdik. Üyelerimiz önümüzdeki 4 yıl kendilerini temsil edecek meclis üyelerini, meclis üyelerimiz de odamız yönetimini belirledi. Yeni yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle birlikte çatı kuruluşumuz olan TOBB’a bir ziyaret gerçekleştirdik. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek tanışma programı düzenledik. Başkanımıza heyetimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni döneme dair önümüze koyduğumuz hedeflerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz ziyaretimiz oldukça samimi bir ortamda geçti. Yönetim Kurulu Üyesi olarak birlikte görev yapmaktan büyük onur duyduğum Rıfat Başkanımızdan aldığımız tavsiyelerle yeni dönemde de esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette, TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ve MTSO Disiplin Kurulu Üyeleri de yer aldı.