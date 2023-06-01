Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

TOBB’un 79. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimde, Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı oldu. TOBB’un yeni yönetim kurulunda İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karahmehmetoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Mustafa Cihat Lokmanoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın yer aldı. Genel Kurulda ayrıca kurul ve komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.