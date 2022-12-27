Bir dizi program ve açılış töreni için Gaziantep’te bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) da ziyaret ederek Meclis ve Disiplin Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bir dizi program ve açılış töreni için Gaziantep’te bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) da ziyaret ederek Meclis ve Disiplin Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gaziantep’e açılış programı ve “Gaziantep’in Yıldızları” ödül törenine katılmak için gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na GTO ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 25. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Oda-Borsa Başkanları eşlik etti. Ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odası’nın özellikle pandemi döneminde çok önemli işlere imza attığını kaydeden Başkan Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımızın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini en net pandemi döneminde gördük. Tuncay Başkanımız ve Gaziantep Ticaret Odası pandemi sürecinde gerçekten önemli işlere imza attı. Üyelerinin yaşadığı ve çözülmesi gereken sorunları çok hızlı bir şekilde bizlere iletti. Birlikte yaptığımız çalışmalar ve girişimlerle önemli sorunları çözüme kavuşturduk. Gece 2’de genelge çıkartılmasını dahi sağladık. Ben Tuncay Yıldırım’ın ne kadar özveriyle çalıştığına şahidim. Bu sebeple herkesin huzurunda Tuncay Başkanıma ve Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür ediyorum” dedi. Gaziantep Ticaret Odasının sunduğu hizmetlerle fark oluşturduğunu da ekleyen Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Ticaret Odası, üyelerine sunduğu hizmet kalitesiyle EFQM 5 Yıldız ödülüne sahip bir Oda. Bu ödül, uluslararası bir kuruluşun verdiği bir ödül ve alınması gerçekten zor bir ödül. Yönetimiyle, Meclisiyle, personeliyle ve Odanın sunduğu her hizmetle değerlendirilerek aldığı bu ödülle GTO, Türkiye’nin ilk ve tek EFQM 5 Yıldızlı ticaret odası olma unvanını da elde etti. Ben bu anlamda Gaziantep Ticaret Odası’nın üyelerini çok şanslı buluyorum“ dedi.

Gaziantep’in ekonomideki gücünü birliktelikten aldığını ve girişimci ruhuyla ön plana çıktığını da ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Ekonomide yaşanan sıkıntıların da farkındayız. Hükümetimize bu sıkıntılarımızı iletiyoruz. Sıkıntılarımız var mı, var. Bu sıkıntıların çözüm yeri de hükümettir. Bizler icra makamı değiliz, bunu iyi bileceğiz. Bizler üyelerimizin sıkıntılarını halkın iradesiyle seçilmiş olan kişilere dile getireceğiz. İcra yetkisi onların Onlar da bizim taleplerimize mümkün olduğu sürece cevap veriyorlar.”

Hisarcıklıoğlu konuşmasında salgın dönemini dünyada en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu da söyleyerek, “Uluslararası iş dünyası örgütlerinin çoğunun yönetiminde bulunuyorum. Gördüğüm manzara Atlantik’ten Pasifik’e kadar bu geniş coğrafyada en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk" şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberliğin en önemli teminatı meslek örgütleridir”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 25. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise bir ülkenin birlik ve beraberliğinin en önemli teminatının meslek örgütleri olduğunu ifade ederek, “Bu meslek örgütlerinin içerisinde her düşünceden, her siyasi partiden insanlar var. Ve birlikte, dayanışma içerisinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ve ben bu örgütlerin başında da TOBB’u görüyorum, sizleri görüyorum. Çalışmalarınızdan ve katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hisarcıkoğlu, iş dünyasının gür sesi”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da “İş Dünyasının Gür Sesi” olarak nitelendirdiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Bugüne kadar hangi sıkıntımız varsa, hangi sorunumuz varsa gece gündüz demeden Rifat Başkanımıza ilettik. Dile getirdiğimiz her konuyla çok yakından ilgilendi. Gaziantep ticaretinin temsilcileri olarak çok iyi biliyoruz ki gece 2 bile olsa Rifat Başkanımız bizim sorunumuzu çözmeye çalışır. Kendisine tüm Gaziantepliler adına teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.