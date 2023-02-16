Yaşlı kadın parmağında 10 yıldan beri taşıdığı yüzüğünü depremzedelere bağışlamak istediğini söyleyerek İmam Hatip Selahattin Aydın’a teslim etti.

İlçeye bağlı Kutlubeyler köyünde İmam Hatip Selahattin Aydın organizasyonunda depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına köyde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen 50 yaşındaki kadın parmağında taşıdığı yüzüğünü bağışladı.

Kütahya’nın Hisarcık ilesi Kutlubeyler köyünde oturan 50 yaşındaki kadın, parmağındaki yüzüğü depremzedelere yardım için bağışladı.

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