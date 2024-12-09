Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de 11 avcı, 10 saatte 9 yaban domuzu vurdu.

İlçeye bağlı Dereköy’de 11 avcı tarafından köpeklerle birlikte Şeyhçakır ve Karbasan mevkilerinde gerçekleştirilen domuz avında 10 saatte 9 yaban domuzu vuruldu.

Domuz sayısının fazla olması yüzünden bu yıl köylerinde ürün kayıplarının büyük olduğunu söyleyen Avcı Ahmet Deniz, “Önümüzdeki yıl köyümüzde domuzun ürünlerimize verdiği zararı en az seviyeye düşürmek amacıyla fırsat buldukça domuz avına çıkıyoruz. En son 11 avcı arkadaşımızla birlikte sabah 08.00’de çıktığımız 10 saatlik avda 9 yaban domuzu vurduk. Av süresinin bitimine kadar domuz avına devam edeceğiz” dedi.

Av sonunda avcılar vurdukları domuzlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.