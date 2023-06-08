Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü mezarlığı gönüllü vatandaşlar tarafından temizlendi.

Köy mezarlığının temizlenmesi için Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya ile bir araya gelen 12 hayırsever köylü, iki gün boyu mezarlıktaki yabani otları orak ve tırpanlarla temizleyip, ağaçları budadılar.

Her yıl köy mezarlığını gönüllü vatandaşların katılımıyla imece temizlediklerini söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya ," Bu yılda köyümüzün mezarlığında vatandaşlarımızla ele ele vererek detaylı bir temizlik gerçekleştirdik. Yabancı otları çapalayıp, ağaçların dallarını budadık. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açtık. Temizlik çalışmalarına destek veren ve emeği geçen hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.