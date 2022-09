Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ’hayır’ etkinliğinde yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildi.

Şeyhler köyünün kuruluşundan bu yana hayırsever köy halkının katkılarıyla her yıl hayır etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Şeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Altın, "Köyde oluşturulan hayır grupları tarafından her yıl 10’nu aşkın düzenlenen türbe hayırlarımız hafta arası ve her hafta Cuma namazı sonrası devam etmektedir. Bugün Cuma Namazı sonrası Haksız Hasan Dede adına düzenlediğimiz 500 kişilik hayır yemeğinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla halka tas kebap, bulgur pilavı üzüm ve ayran ikram edilmiştir. Ayrıca her haneye yemek dağıtılarak hayır yemeğinden tüm köyün istifade etmesi sağlanmıştır. Köyümüzde her yıl gerçekleştirdiğimiz Türbe hayrı halkımızın birlik beraberliğine ve kaynaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Hayrımıza katılanlardan ve katkıda bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

Şeyhler köyündeki hayır yemeğine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da katıldı.