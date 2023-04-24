Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında protokol üyeleri sunucunun çağrısı üzerine öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağından tutarak,” Bir başkadır, benim memleketim” şarkısını söylediler.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında tören alanında Atatürk İlkokulu öğrencileri dev Türk Bayrağını açıp elleriyle sallayıp,” Bir başkadır, benim memleketim” şarkısı eşliğinde gösteri sundu. Bu arada sunucunun çağrısı üzerine başta Kaymakam Hasan Çiçek ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan olmak üzere protokol üyeleri tören alanındaki Türk Bayrağından tuttular ve ” Bir başkadır, benim memleketim” şarkısını öğrencilerle beraber söylediler. Tören alanındaki bu coşku izleyenlerden büyük alkış aldı.