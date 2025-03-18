Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ortaokul öğrencileri ’İyilik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde mahalle camisinin iç ve dış mekanlarında temizlik çalışması yaptı.

Şehitler Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ramazan Şahin rehberliğinde, "İyilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Çimenlik Caminin iç ve dış mekanlarında temizlik çalışmaları yaparak, hem ibadet için gelenlerin huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağladılar, hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandılar.

Yapılan etkinliğin öğrencilerde iyilik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini söyleyen Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, "Öğrencilerimiz cami temizliği yaparak hem çevrelerine duyarlılıklarını gösterdiler, hem de Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir davranış sergilediler. Bu anlamlı projeden dolayı öğrencilere ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.