Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından Uşak Organize Sanayi Bölgesine ve Uşak Tüprag Kışladağ Altın Madeni yataklarına teknik gezi düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından Uşak Organize Sanayi Bölgesine ve Uşak Tüprag Kışladağ Altın Madeni yataklarına teknik gezi düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yeter Akkaya, Öğr. Gör. Ahmet Danış, Öğr. Gör. Arif Emre Şen, Öğr. Gör. Hüseyin Yılmaz ve Öğr. Gör. Sezai Bülbül nezaretinde önce Uşak Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İtfaiye Müdürlüğü, Elektrik Dağıtım Birimi ve Atık Su Arıtma tesislerini ziyaret etti. Öğrenciler ilgili kurumlar hakkında yetkililerden teknik bilgiler aldı. Öğrenciler daha sonra Türkiye’nin önemli altın maden yataklarından olan Tüprag Kışladağ Açık Maden Ocağına geçtiler.

Öğrenciler teknik gezi öncesi maden ocağı yetkililerinden İşletme ve İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları hakkında bilgiler aldı. Altın Madeni sahası Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yakından incelendi. Teknik gezi, soru, cevap bölümü ile son buldu.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, teknik geziye ulaşım desteği veren Hisarcık Belediye Başkanlığı’na, gezi boyunca kendilerini yalnız bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen kurum yöneticilerine ve Tüprag personeline teşekkür etti.