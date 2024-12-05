Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencilerine yönelik Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Öğretim Görevlileri Ahmet Danış ve Arif Emre Şen nezaretinde yapılan gezide, İş Sağlığı ve Güvenliği programından 20 öğrenci Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İtfaiye Müdürü Mehmet Çağlar öğrencilere, yangın eğitimi amacı önemi mevzuatı ve uygulamaları, yangın sebepleri ve yangınla mücadele yöntemleri, yangın tehlikeleri, riskleri, yangın önleyici tedbirler ve riskleri, yangın ihbar usulleri, yangın anında hareket tarzı, yangının çevresel etkileri, yangın acil durum planı, acil durum ekiplerinin görevi, alınması gereken önlemler, yangın algılama ve yangın söndürme, yangında ilkyardım ve çevre güvenliği alma, işyerlerinde tüm çalışanlar için acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gezi sonunda Öğretim Görevlileri Ahmet Danış ve Arif Emre Şen, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Çağlar’a teşekkür etti.