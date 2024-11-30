Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunca Tapu ve Kadastro programı öğrencilerine yönelik Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun Tapu ve Kadastro programından 12 öğrenci Öğretim Görevlisi Sezer Çetin ve Hüseyin Yılmaz nezaretinde Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İmar ve Şehircilik Müdürü Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin tarafından belediyeler imar planlaması, kentsel dönüşüm, arazi ve arsa düzenlemesi, plan değişiklikleri ve uygulamaları, planlama işlemleri, harita ve imar uygulama işlemleri, idari ve mali işlemler konuları, imar planları araziye aplikasyonları, istimlak işlemleri, müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerinin yürütülmesi, takibi ve arşivlemesi, İmar Durum Belgesi, Uşak Belediyesi tarafından yapılacak olan projeler konusunda öğrencilere bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gezide öğretim görevlileri ve öğrenciler, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Keskin’e teşekkür ettiler.