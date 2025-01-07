Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, “Ruh Sağlığını Korumanın Yolları” ve “Bağımlılıkla Mücadele Kaynakları” konulu iki ayrı eğitim verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde verilen, “Ruh Sağlığını Korumanın Yolları ve Bağımlılıkla Mücadele Kaynakları” konulu iki ayrı eğitimde Uzman Psikolog Eren Tuncay, Neslihan Göçmez ve Gülşah Saçmacılar konuşmacı olarak yer aldı.

Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katılım sağladığı eğitimde stresle baş etme yöntemleri, sağlıklı yaşam ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verildi. Sunumların tamamlanmasının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcıları, Öğr. Gör. Yeter Akkaya ve Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından eğiticilere teşekkür belgesi takdim edildi.