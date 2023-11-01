Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunda 1. Sınıf öğrencileri için “Okula hoş geldin” etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekokul bahçesindeki etkinliğe Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “ Bugün burada 2023-2024 eğitim öğretim yılının “Okula hoş geldiniz” etkinliğini gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü kutladığımız hafta olması bakımından da önemli bir haftadayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyorum. Daha nice 100 yıllar diliyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” dedi.

“Sizlerin de bu tür etkinlikleri hak ettiğini düşünüyoruz”

Bu tarz etkinliklerin Merkez Kampüsünde sıkça yapıldığını söyleyen Müdür Kavaslar, ”Siz ilçelerde okuyan öğrencilerimiz bu etkinliklere katılamıyorsunuz. Sizlerin de benzer etkinlikleri hak ettiğini fazlasıyla düşünüyoruz. Bizler de Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ve Müzik Topluluğumuz ile istişareler sonucunda böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Sağ olsunlar onlar da bizleri kırmadılar. Bu senenin ilçeler bazında Üniversitemiz Müzik Topluluğunun katıldığı ilk etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca aramızda bulunan Hisarcık Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a da etkinlik için verdiği ikram ve her türlü desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Üniversite hayatına ilk defa başlayan ve şu an 2.sınıfta okuyan tüm öğrencilerimiz yeni döneminizin başarılarla dolu geçmesini diliyorum. Hisarcık Meslek Yüksekokulu olarak tüm akademik ve idari personelimizle sizlerin hizmetinizdeyiz. Burada okuyacağınız yılların değerini bilmenizi isterim. İnanın buradan mezun olduktan sonra buradaki eğitim hayatınızı, dostluklarınızı çok özleyeceksiniz. Bunun bilincinde olarak yaşamanızı, üniversite yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim” dedi.

“Eğitim hayatınızda ve sonrasında başarılı işler gerçekleştirmeniz için uğraşıyoruz”

Öğrencilerin eğitim hayatında ve sonrasında başarılı işler gerçekleştirmeleri için uğraş verdiklerini belirten Kavaslar, “Bildiğiniz gibi DGS ve KPSS düşünen arkadaşlarımız için Hisarcık Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Türkçe ve Matematik kursu duyurusu yaptık. Bu kurs ücretsiz bir şekilde okulumuzda gerçekleşecek. Bu kurstan yararlanmanızı öneriyorum. Meslek Yüksekokulumuzdan geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerimizi takip ediyoruz. Kendi bölümleriyle alakalı gerek kamuda gerek özel sektörde güzel yerlerde iş başı yaptılar. Yapıyorlar. Sizler de aynı şekilde olacaksınız. Buna inanın ve vazgeçmeden yılmadan çalışın. Bu tarz ve daha farklı etkinliklerimiz, gezilerimiz devam edecektir. Meslek Yüksekokulumuza bütün etkinliklerimizde destek olan Hisarcık Belediye Başkanlığımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerden küçük bir ricam olacak. Öğrenciler olarak sizler de Hisarcık ilçesinde bir iz bırakmak istiyorsanız Hisarcık nüfusuna katkı sunmak için ikametgahlarınızı Hisarcık’a alarak nüfus konusunda destek olabilirsiniz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, Üniversitemize, Meslek Yüksekokulumuza ve İlçemize hoş geldiniz diyerek, Herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

“Hisarcık halkı hoşgörülü ve misafirperverdir”

Etkinlikte yaptığı konuşmada Hisarcık halkının hoşgörülü ve misafirperver olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”İlçemiz Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrenime başlayan öğrencilerimize, “Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyorum. İlçemize ilk defa geliyorsunuz. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan çok memnunuz. Hisarcık halkının ne kadar iyi, hoşgörülü ve misafirperver olduğunu burada ikinci yılını tamamlayan öğrencilerimizden öğrenebilirsiniz. Ne zaman başınız sıkışsa kapımız sizlere 24 saat açıktır. Belediye Başkanı ve bir abiniz olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Okulumuzun önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek ilçemiz ekonomisine katkı sunacağına inanıyoruz. Hepinize yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müzik Topluluğunun verdiği konseri ayakta dinleyen öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte Hisarcık Belediyesi tarafından öğrencilere pilav, ayran dağıtıldı.