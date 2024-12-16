Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunda öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

Meslek Yüksekokulunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü personeli Reyhan Öztürk tarafından verilen ilk yardım eğitimine MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yeter Akkaya, MYO Sekreteri Arif Köylü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitimde, ilk yardımın temel ilkeleri, bayılma veya koma durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca öğrencilerinde katılımıyla maket üzerinde kalp masajı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.