Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunda ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.
Meslek Yüksekokulunda İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde katılımcı öğrencilerle sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi doğrultusunda ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fadim Koç, Yüksekokul Sekreteri Arif Köylü, İŞKUR Gençlik Programı katılımcı öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı. Programda kampüs alanında belirlenen alanlara şeftali, erik, kayısı ve armut fidanlarının dikimi yapıldı.
Kaynak: İHA