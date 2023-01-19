Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bayanlar 67 kiloda Türkiye 3.’sü olan Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sıla Nur Gençer’i ödüllendirdi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bayanlar 67 kiloda Türkiye 3.’sü olan Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sıla Nur Gençer’i ödüllendirdi.

13-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Bayanlar 67 kiloda Türkiye 3.’sü olan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencisi Sıla Nur Gençer, Dünya Taekwondo Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar ile Sıla Nur Gençer’i makamında kabul eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençer’i başarısından dolayı tebrik ederek gram altın ve plaket ile ödüllendirdi.

Çocukluğundan beri tekvandoya ilgisi olduğunu söyleyen Sıla Nur Gençer, “ Ailemin de desteğiyle bu alanda çalışmalara başladım. Tek bir amacım var ülkemizi olimpiyatlarda en üst sırada temsil etmek” dedi.