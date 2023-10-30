Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunu tercih ederek mevcut programlarına kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi.

Program danışmanları tarafından verilen eğitimlerde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu ve Hisarcık ilçesi tanıtımları gerçekleştirildi.

Bölümlerine yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 2 yıl boyunca okuyacakları bölümlerin amacı, ders geçme sistemi, sınavlar, uygulama usul ve esasları, mezuniyet şartları, istihdam imkanları, öğrenci bilgi sistemi, uzaktan eğitim sistemi ve yönetmelikler hakkında genel bilgiler veren program danışmanları daha sonra program öğrencilerinin branşlarına göre staj imkanları, DGS, çift anadal-yan dal programları, Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları, kariyer fırsatları hakkında bilgiler paylaştı. Toplantılar sonunda öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.