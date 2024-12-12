Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve personeli, Kütahya ve ilçelerinde kan alımlarını sürdüren Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezinde kan bağışında bulundu.

Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna nezaretinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında yaklaşık 7 saatte 44 ünite kan alımı gerçekleştirildi.

Kan bağışında bulunmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, kan bağışına destek veren Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve personeli ile vatandaşlara teşekkür etti.