Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kütahya’da düzenlenen Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimine katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kütahya’da düzenlenen Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimine katıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" çerçevesinde "Bir Günlük Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimi" Kütahya ili merkezinde bulunan Gülümser Hatun Termal Spa Otel’de düzenlendi. Eğitime Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkilileri, Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hisarcık MYO İSG, Gediz MYO İSG, Pazarlar MYO İSG Bölümleri bünyesinde görev alan akademik personel ve yaklaşık 120 öğrenci katıldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri eğitime Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı Yeter Akkaya, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ahmet Danış ve Öğr. Gör. Arif Emre Şen refakatinde katıldı.

Eğitimde risk değerlendirme temel kavram ve tanımları, 5 temel adımda risk değerlendirmesi, risk değerlendirme metodoloji çeşitleri, iş emniyet analizinin tanıtımı konularında çeşitli sunumlar gösterildi. Ayrıca grup atölye uygulaması yapılarak interaktif bir çalışma olanağı gösterildi. "Bir Günlük Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimi" grup atölye uygulaması yapılarak interaktif bir çalışma olanağı sunuldu. Katılımcılara MİSGEP tarafından hediyeler verildi.