Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, kurban bağışında bulunarak TDV’nin 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu’na destek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban kesim organizasyonuna bir destekte Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’dan geldi.

Organizasyonun kardeşlik için önemli olduğunu söyleyerek, vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet eden Müftü Akyol,” Dünyanın dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize her konuda olduğu gibi bu konuda da yardımcı olmayı Rabbim Aziz milletimize nasip eylesin” dedi.