Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 7 bölüme toplamda 293 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

Bankacılık ve Sigortacılık, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tapu ve Kadastro, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Lojistik, İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere 7 adet ön lisans programı mevcut olan Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplam 293 öğrenci kontenjanı açıldı.

Ayrıca Bankacılık ve Sigortacılık programında İşletmede Mesleki Eğitim (3+1) uygulaması bulunduğunu söyleyen Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar,” Yani Bankacılık ve Sigortacılık programımıza yerleşen öğrencilerimiz ilk 3 dönemlerini okulumuzda son 1 dönemlerini ise bölümleriyle alakalı işletmelerde çalışarak geçirecekler, daha mezun olmadan iş fırsatlarını yakalayacaklardır. Meslek Yüksekokulumuz programlarının toplam kontenjanı 293’tür. Bu sene YÖK’ün kararı ile 34 yaş üstü kadın vatandaşlarımıza da ayrı bir kontenjan belirlenmiştir. Bu çerçevede 9 adet kontenjanımız 34 yaş üstü kadınlara aittir. Meslek Yüksekokulumuz dinamik akademik personeli, öğrenci dostu idari personeli, eğitim kalitesi ve fiziki imkanlarıyla öğrencilerimizin hizmetindedir. Mezun öğrencilerimizin şu an neler yaptıkları, hangi işlerde çalıştıkları, DGS ile hangi lisans bölümlerine yerleştikleri ile bilgileri de internet sitemizde paylaşıma açmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin internet sitemizi incelemelerini tavsiye ediyorum. Yeni öğrencilerimizi mezunlarımız arasına katıp kendi bölümleriyle alakalı istihdam alanlarında kariyerine devam etmelerini sağlamak için bizler elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimiz geleceklerine yön verirken Meslek Yüksekokulumuzu da tercihlerinde bulundurmalarını istiyor, eğitim hayatlarının başarılarla dolu geçmesini diliyorum. Öğrencilerimizin yapacakları tercihler her birisi için hayırlı olsun” diye konuştu.