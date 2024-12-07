Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğinin olağan kongresinde başkanlığa Mehmet Özkan getirildi.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğinin olağan kongresi Belediye İş Hanında gerçekleştirildi. Faaliyet raporlarının okunup, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından tek liste ile gidilen seçimde, başkanlığa Mehmet Özkan, Başkan Yardımcılığına İsmail Şengül, Muhasip Üyeliğe M. Ali Pehlivan, Katip Üyeliğe Ahmet Demirbaş, Dernek Müdürlüğüne ise İbrahim Taş seçildi.