Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler öğretmeni Fahrettin Uygun rehberliğinde Türk kültürünün en güzel örneklerinden "Zimem Defteri" geleneğini hayata geçirdiler.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Sosyal Bilgiler dersinde yapılan etkinlikte öğrenciler "Zimem Defteri" geleneğini tüm sınıflara ve öğretmenlerine tanıtıp ihtiyaç sahibi bir vatandaşın bakkala olan borcunu ödediler.

Yardımlaşma ve dayanışma temalı etkinlikte öğrencilerin hem Türk kültürünü tanıyıp, hem de o kültürün sürekliliğini sağladıklarını söyleyen Okul Müdürü Mehmet Bodur, etkinliği gerçekleştiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun’a, öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan velilere teşekkür etti.

“Zimem Defteri nedir?”

Zimmet kelimesinin çoğul hali olan zimem, borç anlamına gelmektedir. Zimem defteri de bu borçların yazılı hale getirildiği defter anlamına geliyor. Osmanlı zenginlerinin, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara bu şekilde yardımcı olduğu biliniyor.