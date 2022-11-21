Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü yapılan sondaj sonucu sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü yapılan sondaj sonucu sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, köylerindeki mevcut içme suyunun yeterli olmaması yüzünden Sazak mevkiinde başlattıkları sondaj çalışması sonucu 87 metrede saniyede 6 litre sağlıklı içme suyuna ulaştıklarını söyledi.

Muhtar Gündüz,” Suyun yapılan tahlilleri sonucu içilebilir durumda olmasının ardından yeni suyumuzu su depomuza akıttık. Su depomuzdaki elektrik tesisatı yenilendi ve GSM modüllü akıllı pano sistemi monte edildi. Desteklerinden dolayı İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Murat Koyak’a, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sibel Erol’a, İl Özel İdare teknik ekiplerine, ayrıca motor pompa destekleri için Kaymakamımız İsmail Tosun’a, Özel İdare Müdürümüz Arif Sezen’e, İl Genel Meclis Üyelerimiz İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen’e, emeği geçen herkese şahsım ve köy halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.