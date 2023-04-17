Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıya Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen, köy muhtarları ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2022 yılında yapılan işlerle ilgili İlçe Özel İdare ve Birlik Müdürü Arif Sezen tarafından bilgi verildi. Birliğin gelir, gider ve hesap bütçesi görüşülüp onaylandı.

25 Köy Muhtarının katılımıyla yapılan Birlik Encümenliği üyeliği seçimi sonunda Kutluhallar Köyü Muhtarı Osman Gündüz ve Şeyhçakır Muhtarı Halil Özcan Birlik Encümenliği üyeliğine seçildiler.