Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde ülke geneli düzenlenen yarışmalarda şiir dalında il birincisi olan Şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Müberra Can ve hikaye dalında il birincisi olan Esma Reyyan Yıldız’ı ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Milli Eğitim Şube Müdürü Şeyda Bulut, Şehitler Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç ve başarılı öğrenciler ile aileleri Kaymakam Muhammet Samet Bahar’ı makamında ziyaret etti. Başarılarından dolayı her iki öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Bahar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.