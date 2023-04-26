Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulunda Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı.

Okul Müdürü Serkan Hancı, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i okuma beceri ve yeteneklerini geliştirmek, dini, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) Din Öğretimi Gelişim Alanı çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selma Dinç tarafından Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendiğini söyledi.

Müdür Hancı,” Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasına 5, 6 ve 7. Sınıflardan 3’er kişi olmak üzere toplam 9 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin Kur’an tilaveti jüri üyeleri tarafından puanlanıp dereceye giren öğrenciler okul idaremiz tarafından ödüllendirilmiştir” dedi.