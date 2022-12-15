Hisarcık İlçe Müftülüğü’nce 2022 eylem planı çerçevesinde din görevlilerinin emekli personelin tecrübesinden istifade edebilmesi amacıyla tecrübe paylaşımı programı düzenlendi.

Hisarcık İlçe Müftülüğü’nce 2022 eylem planı çerçevesinde din görevlilerinin emekli personelin tecrübesinden istifade edebilmesi amacıyla tecrübe paylaşımı programı düzenlendi.

Programda Kütahya emekli il vaizlerinden Alaaddin Özkanat yaptığı sunumunda, uzun süre hem öğretmenlik, hem vaizlik yaptığı dönemlerde dine nasıl hizmet edildiği, sıkıntılara nasıl katlanıldığı ve o sıkıntılar neticesinde bugünkü rahat, güzel, her türlü imkanın olduğu şartlara ulaşılmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Programda, bugünkü güzel ve her türlü donanımın olduğu şartlarda hizmetin hakkını vererek daha güzel hizmet yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca İslam’ın daha doğru, sahih olarak anlaşılıp gençlere ulaştırılması için din görevlerinin gece gündüz demeden var güçleriyle çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, güzel tecrübelerini kendileriyle paylaşan emekli il vaizi Alaaddin Özkanat’a ve programa katılan din görevlilerine teşekkür etti