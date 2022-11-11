Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşma programı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşma programı gerçekleştirildi.

Programda İmam Hatip Halil Gökçe Yasin-i Şerif okudu, Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı Mülk Suresi okuyarak sabah namazı özel tesbihatı yaptı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’da sabah namazı kıldırdıktan sonra namazın önemi ve iyilik hakkında sohbet yaptı ve akabinde dua yaptı. Program sonrası köy halkı misafirlere kahvaltı ikramında bulundu.

Müftü Sebahattin Akyol sabah namazı buluşmasını tertip eden köy İmam Hatibi Halil Gökçe’ye ve emeği geçen cami cemaatine teşekkür etti.