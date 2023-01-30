KÜTAHYA (İHA) Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Gençlik Merkezinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Gençlik Merkezinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı bildirildi.

İlçedeki gençlere yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Arazisi belediyemiz tarafından tahsis edilen, Eti Maden İşletmemizin yaptırdığı Hisarcık Gençlik Merkezimiz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Kütüphane, sinema salonu, spor salonu, kafeterya, toplantı salonları, internet kafe, okuma salonları gibi birçok konsepti içinde bulunduran Gençlik Merkezinin yapımında katkıları bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, İl Başkanımız Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valimiz Ali Çelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum dedi.